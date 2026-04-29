Amasya'da TIR devrildi: 1 ölü var

Kavşakta Kontrolden Çıkan Tır Savruldu

Kaza, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Dutluk köyü mevkisinde meydana geldi. Yılmaz Uzuner (40) idaresindeki 37 ABR 875 plakalı parke yüklü tır, kavşak noktasına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle tırın çekici kısmı ve dorsesi birbirinden ayrılarak yol kenarına savruldu.

Sürücü Olay Yerinde Yaşamını Yitirdi

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve karayolları ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı kontrollerde, Kastamonu nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen sürücü Yılmaz Uzuner'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Tonlarca parke malzemesinin yola saçıldığı kaza bölgesinde ekipler güvenlik önlemi aldı.

Kazayla İlgili Adli Soruşturma Başlatıldı

Savcılık incelemesinin ardından Uzuner'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Karayolları ekipleri, etrafa dağılan parke taşlarını ve tır enkazını kaldırmak için çalışma başlatırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Güvenlik güçleri, kazanın meydana geliş sebebine ilişkin teknik inceleme ve soruşturma yürütüyor.