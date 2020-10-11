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Adana'da baltalı yol verme kavgası: 1 yaralı

Adana'da baltalı yol verme kavgası: 1 yaralı
11.10.2020 22:49

Adana'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada baltayla saldıran sürücü bekçiler ve çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.


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