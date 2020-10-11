Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Ermenistan'ın alçakça Azerbaycan'nın 2. büyük şehri olan Gence'ye düzenlediği saldırı sonrasında A Haber'e konuştu. Paşayeva Ermenistan’ın yaptığı insanlık dışı saldırıların Hocalı’dan sonra bir soykırım daha olduğunu söyledi. Paşayeva ayrıca Bakü'nün alçakça saldırıya nasıl karşı nasıl bir cevap vereceğini ve Ermenistan'ın ateşkesi neden ihlal ettiğini değerlendirdi.
Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva Ermenistan'ın alçak saldırısı sonrası A Haber'e konuştu
- Azerbaycanlı gazeteci Sevil Nuriyeva: Türkiye, Paşinyan’ın tuzağına düşmedi
- Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva Ermenistan'ın alçak saldırısı sonrası A Haber'e konuştu
- Adana'da baltalı yol verme kavgası: 1 yaralı
- Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 11 Ekim koronavirüs vaka sayılarını duyurdu
- Maskesiz İBB personelinden A Haber muhabirine çirkin saldırı
- 82 parsel yer yetmedi, kreş için yer istedi! Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan İBB'ye tepki
- CHP'li Burhaniye Belediyesi’nden ağaç katliamı!
- Düğün davetiyesinde "maske" uyarısı yapmıştı! Koronavirüsten hayatını kaybetti
- Azerbaycan Ermenistan'a ait uçaksavar füze sistemlerini imha etti
- Sonar'ın CHP'li Başkanı Hakan Bayrakçı'dan Canan Kaftancıoğlu'na büyük tepki! Adeta ateş püskürdü
- Libya'da alıkonulan 2 Türk 8 ay sonra kurtarıldı
- Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan'ın Gence şehrine saldırdı