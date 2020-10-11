Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva Ermenistan'ın alçak saldırısı sonrası A Haber'e konuştu

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Ermenistan'ın alçakça Azerbaycan'nın 2. büyük şehri olan Gence'ye düzenlediği saldırı sonrasında A Haber'e konuştu. Paşayeva Ermenistan’ın yaptığı insanlık dışı saldırıların Hocalı’dan sonra bir soykırım daha olduğunu söyledi. Paşayeva ayrıca Bakü'nün alçakça saldırıya nasıl karşı nasıl bir cevap vereceğini ve Ermenistan'ın ateşkesi neden ihlal ettiğini değerlendirdi.