Maskesiz İBB personelinden A Haber muhabirine çirkin saldırı

İstanbul'un simgelerinden olan yol kenarlarındanki dikey bahçeler, CHP'li İBB yönetimi tarafından kaldırılmaya başlandı. Çiçeklerin maliyetinin yüksek olduğunu bahane eden İBB, yeşilliklerin kaldırıldığı alanları grafiti ile boyadı. Yaşanan bu duruma birçok vatandaş da tepki gösterirken, İBB'nin peyzaj çalışmalarını görüntüleyen A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında İBB personelinin saldırısına uğradı. A Haber muhabirini engellemeye çalışan İBB personelinin koronavirüs önlemlerine uymaması da dikkat çekti.

İstanbul'un simgesi olan cami figürlerini kaldıran CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, şimdi de yol kenarındaki peyzaj çalışmalarını tek tek kaldırmaya başladı.

İstanbul'daki yeşil alanları kaldırıp "Konuşan Duvarlar Projesi" kapsamında grafiti çalışması başlatan İBB'ye de vatandaşlardan sert tepki geldi.

Üsküdar'daki çalışmaları görüntülemek için olay yerine giden A Haber de büyük bir şok yaşadı.

Yoldan geçen vatandaşlar röportaj yapan ve bir yandan da çalışmaları görüntüleyen A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, İBB'li çalışanlar tarafından engellenmeye çalışıldı. Kameramana müdahale eden İBB çalışanı, muhabiri "Dışarı çıkın" diye uzaklaştırmaya çalıştı.

O anlarda yoldan geçen bir vatandaş ise, CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sert tepki göstererek, "Her şey çok güzel olacak! CHP kızıyordu ya bu ne böyle yazık günah değil mi? Bu da bizim paramız değil mi? Bunlara yazık günah değil mi? O boyamaların ne olduğunu anlamayacağız!" ifadelerini kullandı.



Öte yandan İBB'li çalışanların peyzaj çalışmaları sırasında sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görüntülendi.