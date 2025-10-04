PODCAST
ABD heyeti Mısır'a gidiyor
Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 18:51
Beyaz Saray: Witkoff ve Jared Kushner, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasını görüşmek üzere Mısır'a gidiyor.
