Siyonist İsrail’in alıkoyduğu Türk aktivistler yurda döndü | Türk aktivist: “İsrail İsrailliğini yaptı"

Siyonist İsrail’in uluslararası sularda el koyduğu Küresel Sumud Filosu’ndan dönen 36’sı Türk toplam 137 aktivisti taşıyan uçak İstanbul Havalimanı’na indi. Aktivistler, yaşadıkları zulmü anlatarak “Ablukayı kırdık, biz başardık” dedi.

Aydın'da silah sesi: 19 yaşındaki Hamza Turan yaşamını yitirdi
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: İsrail'in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek?
Meram'da korkunç kaza kamerada!
Konya'da feci kaza... Otomobilin çarptığı araç ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı
