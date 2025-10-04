PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Haber Videoları
Siyonist İsrail’in alıkoyduğu Türk aktivistler yurda döndü | Türk aktivist: “İsrail İsrailliğini yaptı"
Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025 18:33
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Siyonist İsrail’in uluslararası sularda el koyduğu Küresel Sumud Filosu’ndan dönen 36’sı Türk toplam 137 aktivisti taşıyan uçak İstanbul Havalimanı’na indi. Aktivistler, yaşadıkları zulmü anlatarak “Ablukayı kırdık, biz başardık” dedi.
Bunlar da Var
01:34
Aydın'da silah sesi: 19 yaşındaki Hamza Turan yaşamını yitirdi
03.10.2025
Cuma
03:27
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: İsrail'in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek?
03.10.2025
Cuma
00:34
Meram'da korkunç kaza kamerada!
03.10.2025
Cuma
01:52
Konya'da feci kaza... Otomobilin çarptığı araç ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı
03.10.2025
Cuma
CANLI YAYIN