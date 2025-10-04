PODCAST
Başkan Erdoğan şampiyon güreşçileri kabul etti!
Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025 20:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve 2024-2025 yılları CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Boy birincilerini kabul etti.
