Hakkari'de evi terk eden eşinin peşinden gitti, katliam yaptı: 4 ölü

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 11:54 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 11:55

Kayınpederinin Evini Bastı, Kurşun Yağdırdı

Uzman çavuş Musa Gezer, bir süre önce aralarında yaşanan geçimsizlik nedeniyle evi terk edip ailesinin yanına yerleşen eşi Adilşah Gezer'in kaldığı eve gitti. Burada taraflar arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren Musa Gezer, silahını çekerek evdekilere kurşun yağdırdı. Saldırgan; eşi Adilşah Gezer'i, kayınvalidesi Habiba Demir'i, kayınbiraderi Gökhan Demir'i ve baldızı Keve Demir'i kurşunların hedefi yaptı.

Aynı Aileden 4 Kişi Olay Yerinde Can Verdi

Evden yükselen ardı ardına silah seslerini duyan çevredeki komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri eşliğinde eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde; Adilşah Gezer, annesi Habiba Demir, kardeşleri Gökhan Demir ve Keve Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan vahşetin ardından henüz netleşmeyen bir şekilde ağır yaralanan saldırgan uzman çavuş Musa Gezer ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İlçe Protokolü Olay Yerine Gitti

Korkunç olayın ardından jandarma ve polis ekipleri mahallede ve evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar ve Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar da kısa sürede olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve emniyet yetkililerinden bilgi aldı.

Hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğunun cansız bedenleri, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının detaylı çalışmalarının ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.