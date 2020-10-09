Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç A Haber'de konuştu: Kılıçdaroğlu ekibi tarafından sürekli kandırılıyor

Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç A Haber ekranlarında yayınlanan “Memleket Meselesi” adlı programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Her geçen gün yalan bilgiler üzerinden açıklama yapan Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından kandırıldığını belirten Genç, CHP'li vekillerin ise oturdukları yerden para kazandıklarını ve hiçbir şey üretmediklerini ifade etti. Genç, "Hazır bir kitleleri var ve ne yaparsanız size oy veriyor" şeklinde konuştu.

Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç A Haber ekranlarında yayınlanan "Memleket Meselesi" adlı programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Her geçen gün yalan bilgiler üzerinden açıklama yapan Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından kandırıldığını belirten Genç, CHP'li vekillerin ise oturdukları yerden para kazandıklarını ve hiçbir şey üretmediklerini ifade etti. Genç "Hazır bir kitleleri var ve ne yaparsanız size oy veriyor" şeklinde konuştu.