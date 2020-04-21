A Haber koronavirüs yoğun bakımına girdi! Korona tedavisi nasıl yapılıyor?

21.04.2020 22:28

A Haber, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’ndeki koronavirüs yoğun bakım merkezine girdi. Koronavirüs tedavisi gören hastaların ne durumda olduğunu gözleyen A Haber, tedavi süreçlerinin detaylarını adım adım aktardı.

A Haber, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ndeki koronavirüs yoğun bakım merkezine girdi. Koronavirüs tedavisi gören hastaların ne durumda olduğunu gözleyen A Haber, tedavi süreçlerinin detaylarını adım adım aktardı.

GELEN HASTALAR TRİYAJ EKİBİ TARAFINDAN KONTROL EDİLİYOR

Koronavirüs şüphesiyle gelen vatandaşlar öncelikle triyaj ekibi tarafından kontrol ediliyor. Giriş işlemleri yapılan vakalar için çalışmalar başlıyor. Her vaka tek tek alındıkları izole odalarda muayene ediliyor. Kanları alınıyor ve doktorlar uygun görürse akciğer filmleri çekiliyor.

SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİ ALINIYOR

Daha sonra sürüntü örnekleri alınıyor. Ucu pamuklu bir çubuk hastanın boğazında ve genzinde dolaştırılıyor. Alınan örnekler virüs taşıma kabıyla laboratuvara gönderiliyor. Aynı gün içinde sonucu çıkıyor. Durumu ağır olan vakalar ise yoğun bakıma alınıyor.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi 2,5 ay öncesine kadar ortopedi servisi olan bölüm, Korvid-19 servisine çevrilmiş durumda.

2 kişilik odalar tek kişilik odalar haline getirildi. Durumu kötü olan hastalar eğer oksijene rağmen kan oksijen durumu düşüyorsa, o zaman bu hastalar yoğun bakım servisine alınıyor. Bu bölümde hastalar cihazlarla destekleniyor. Durumu daha ağır hastalar ise solunum cihazına bağlı durumda.