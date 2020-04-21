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    • 21.04.2020 07:36
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    Bilim insanları ilk kez açıkladı! virüs vücudumuzu ele geçiriyor

    virüs tüm dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Dünyada yaklaşık 2.5 milyon insana bulaşan ve 160 binden fazla ölüme neden olan COVID-19 hakkında bilim insanları her gün yeni bir bilgiye ulaşıyor. İşte virüsün vücudumuza etkileri.



    Uzmanlar koronavirüsün akciğerlerin yanı sıra çok sayıda organda hasara neden olduğunu saptamış durumda. İşte koronavirüsün vücudumuza etkileri:

    1)BURUN
    Bazı kişilerde felç, nöbet krizleri, zihin karışıklığı ve beyin iltihabı gibi hastalıklar görülüyor. Hangi etkilerin doğrudan koronavirüsten kaynaklandığı araştırılıyor.



    2) AKCİĞER
    Koronavirüs saldırısı esnasında bağışıklık hücrelerinin duvarları parçalanarak oksijen alınımı azalıyor. Hasta öksürmeye başlar, ateşi çıkar ve nefes almak için giderek artan bir çaba gösterir.

    3) KARACİĞER
    Hastaneye kaldırılan hastaların yaklaşık yarısı, kritik değerlerde karaciğer enzim seviyesine sahip. Çok fazla çalışan bağışıklık sistemi ve virüse karşı verilen ilaçlar sorun yaşatabiliyor.



    4) BAĞIRSAK
    Virüs alt gastrointestinal sistemini de enfekte edebiliyor. Hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ishal görülüyor.

    5) GÖZLER
    En çok görülen rahatsızlıklar arasında göz kapağı iltihabı, göz zarı iltihabı ve konjonktivit bulunuyor.



    6) BURUN
    Virüs burunda bulunan sinir hücrelerine zarar veriyor ve böylelikle kişi koku alma yeteneğini kaybediyor.

    7) KALP VE DAMAR
    Hücrelerin içine nüfus eden virüs, damarlarda enfeksiyona, kan pıhtılarına, kalp krizine ve kalp iltihabına neden olabiliyor.



    8) BÖBREK
    Böbrek sorunları daha çok ağır hastalarda görülüyor ve ölümcül oluyor. Virüs, böbreklere doğrudan saldırabiliyor ya da vücutta tansiyon gibi diğer sorunlar böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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