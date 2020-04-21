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    • 21.04.2020 11:55
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    Üyeleri adına açılan lar için harekete geçti!

    Koronavirüsle mücadele için tarafından kurulan nda görev yapan üyeler adına açılan lar bakanlığı harekete geçirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs ve Kurul Üyeleri adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı tespit edilmiştir. Resmî kaynağı olmayan sahte profillere ve paylaşımlarına lütfen itibar etmeyiniz" denildi. Açıklamada ayrıca sosyal medya kullanıcısı olan nin gerçek hesap bilgileri ve profilleri de paylaşıldı.

    Bakanlık açılan sahte hesaplar için harekete geçti!

    , Koronavirüs üyeleri adına sosyal medyada açılan lara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

    üyeleri adına sosyal medyada açılan sahte hesaplar ile ilgili haberi, Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlığa ait 'Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm' adlı Twitter hesabında adına açılan sahte hesaplar ile ilgili uyarıda bulunuldu.

    Açıklamada, "T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve Kurul Üyeleri adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı tespit edilmiştir. Resmî kaynağı olmayan sahte profillere ve paylaşımlarına lütfen itibar etmeyiniz" denildi. Açıklamada ayrıca sosyal medya kullanıcısı olan Bilim Kurulu üyelerinin gerçek hesap bilgileri ve profilleri de paylaşıldı.

    Bakanlık ayrıca, "T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kuruluna ait sosyal medya hesabı bulunmamaktadır" mesajını da paylaştı.

    Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyeleri adına açılan sahte hesaplar için harekete geçti!
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