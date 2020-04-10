90 yaşındaki koronavirüs hastası alkışlarla taburcu edildi 10.04.2020 11:54

Son dakika haberi... İstanbul'da koronavirüse karşı savaşını 10 günlük tedavi sonrası kazanan 90 yaşındaki Aliye Gündüz sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. En çok yaşlıları etkileyen corona virüse karşı mücadeleyi kazanan Aliye teyze sağlık çalışanlarının alkışlarına onları alkışlayarak yanıt verdi. İşte Aliye Gündüz'ün taburcu edildiği o anlar...