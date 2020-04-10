90 yaşındaki koronavirüs hastası alkışlarla taburcu edildi

Son dakika haberi... İstanbul'da koronavirüse karşı savaşını 10 günlük tedavi sonrası kazanan 90 yaşındaki Aliye Gündüz sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. En çok yaşlıları etkileyen corona virüse karşı mücadeleyi kazanan Aliye teyze sağlık çalışanlarının alkışlarına onları alkışlayarak yanıt verdi. İşte Aliye Gündüz'ün taburcu edildiği o anlar...
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'ye de sıçradı. Son verilere göre Türkiye'de vaka sayısı 42 bin 282'ye ulaşırken iyileşen kişi sayısı ise 2 bin 142 oldu. İyileşen hastalardan biri de 90 yaşındaki Alya Gündüz oldu. 10 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu olan Gündüz, alkışlarla hastaneden taburcu edildi.
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