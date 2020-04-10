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Son dakika: 2 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika: 2 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi

10.04.2020 10:26

Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.


MSB: Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.

Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/w02lUjptsG

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 10, 2020

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