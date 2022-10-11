TOKİ arsa başvurusu için süreç resmen başlıyor. Bu kapsamda 2 yılda hayata geçecek 250 bin konut için 14 Eylül'de süreç başlatıldı ve 5 milyon başvuru rakamına ulaşıldı. Bugün de altyapısı hazır konut arsaları ve işyeri için başvuru dönemi başlayacak. Arsasını alan vatandaş evini kendi yaptırabilecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında 1 milyon konut arsası ve ilk etapta verilecek 10 bin iş yerinin bölge ve iller bazındaki sayıları belli oldu.

KONUT ÇIKAN ARSA DA ALABİLİR Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından TOKİ eliyle yapılacak, "İlk Evim İlk İşyerim" projesinin sosyal konut ayağından sonra "İlk Evim Arsa" ve "İlk İş Yerim" kampanyalarının detaylarını açıkladı. Başkan Erdoğan, vatandaşların hem konuta hem de arsaya başvurabileceğini ancak kurada ikisi birden çıkarsa sadece birini tercih edebileceğini belirterek, "Amacımız, milletimizin olanı milletimize vererek insanlarımızı en uygun şartlarla, gönül huzuru içinde oturacakları birer eve kavuşturmaktır." dedi.

Arsa fiyatlarını, piyasa bedelinin çok altında vatandaşlara sunmakla kalmayıp, bunun üzerine bir an önce evlerini yapabilmelerine de destek vereceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sadece ülkemizin değil, belki de dünyanın en büyük sosyal devlet uygulaması olan bu projeye müşterek parselleri de dahil ediyoruz. Müşterek parsellerdeki hak sahipleri, çoğunluğu sağladıklarında, TOKİ'ye başvurarak burada konut inşa edilmesi talebinde bulunabilecek. Bu parseller de zemin artı 4 veya 5 katı geçmeyecek şekilde inşa edilecek, konutların finansmanı hususunda bankalarla da iş birliğine gidilecek. Konut amaçlı arsaların ve iş yerlerinin başvuruları bugün itibarıyla alınmaya başlandı. Planları onaylanan illerde ve ilçelerdeki hak sahibi vatandaşlarımız arsa tapularını aralık ayından itibaren alabilecekler. Arsaların tapularının tamamının dağıtımı iki yıl içinde bitecek. Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadelerle TOKİ'nin faizsiz ödeme modeliyle vatandaşlarımıza satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan ve taksitleri de 937 liradan başlayacak şekilde belirlendi."

Buna göre elektrik, su, doğal gaz alt yapıları ve planları tamamlanmış, inşaata hazır 29 ilde 1 milyon konut arsası sunulacak.

"İlk Evim Arsa" kampanyası kapsamındaki 1 milyon konut arsasının illere göre dağılımı şöyle:

"Adana 35 bin, Adıyaman 6 bin 250, Afyonkarahisar 14 bin, Ağrı 5 bin 50,

Amasya 2 bin, Ankara 100 bin, Antalya 23 bin, Artvin 1000, Aydın 7 bin, Balıkesir 20 bin, Bilecik 3 bin 900, Bingöl 8 bin, Bitlis 5 bin 500, Bolu 1750, Burdur 4 bin 500, Bursa 13 bin, Çanakkale 9 bin, Çankırı 7 bin 500, Çorum 13 bin, Denizli 16 bin, Diyarbakır 30 bin, Edirne 8 bin, Elazığ 17 bin 500, Erzincan 6 bin 500, Erzurum 17 bin 500, Eskişehir 28 bin, Gaziantep 45 bin,

Giresun 2 bin, Gümüşhane 750, Hakkari 4 bin 200, Hatay 25 bin, Isparta 6 bin 750, Mersin 7 bin, İstanbul 50 bin, İzmir 25 bin, Kars 6 bin 500, Kastamonu 1750, Kayseri 25 bin, Kırklareli 11 bin, Kırşehir 12 bin 500, Kocaeli 1500, Konya 55 bin, Kütahya 12 bin, Malatya 12 bin 500, Manisa 18 bin, Kahramanmaraş 12 bin 500,

Mardin 17 bin 500, Muğla 5 bin 500, Muş 5 bin 500, Nevşehir 12 bin 500, Niğde 10 bin, Ordu 1500, Rize 300, Sakarya 11 bin, Samsun 5 bin, Siirt 5 bin, Sinop 1000, Sivas 13 bin 500, Tekirdağ 17 bin, Tokat 3 bin, Trabzon 500, Tunceli 1250, Şanlıurfa 40 bin,

Uşak 6 bin, Van 26 bin 700, Yozgat 7 bin, Zonguldak 2 bin, Aksaray 10 bin, Bayburt 900, Karaman 14 bin, Kırıkkale 7 bin, Batman 9 bin, Şırnak 8 bin 550, Bartın 250, Ardahan 2 bin 200, Iğdır 3 bin 500, Yalova 1500, Karabük 4 bin, Kilis 3 bin, Osmaniye 6 bin 500, Düzce 1500."







"İLK İŞ YERİM" KAMPANYASINDA İLK ETAPTA 10 BİN İŞ YERİNİN TEMELİ ATILACAK

"İlk İş Yerim" kampanyası kapsamında da 50 bin iş yeri yapılması planlanıyor. İlk etapta temeli atılacak 10 bin iş yerinin illere göre dağılımı ise şöyle:

"Ankara 1000, İzmir 700, Adana 500, Bursa 500, Konya 500, Gaziantep 500, Malatya 500, Şanlıurfa 500, Kocaeli 450, Diyarbakır 450, Manisa 350, Eskişehir 350, Kayseri 350, Balıkesir 300,

Denizli 300, Mersin 300, Aksaray 270, Erzurum 250, Trabzon 250, Tekirdağ 250, Van 250, Afyonkarahisar 200, Isparta 200, Çorum 200, Sivas 200, Şırnak 150, Kastamonu 100, Samsun 100, Ordu 30."

BAŞVURU ŞARTLARI

"İlk Evim Arsa" projesi kapsamında ilk etapta 100 bin arsa için talep toplanacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla arsa sayısı 1 milyona çıkarılan proje kapsamında satışa sunulacak altyapılı arsalar ile "İlk İş Yerim" projesi kapsamındaki 10 bin iş yeri için başvurular, 7 Kasım'a kadar yapılabilecek.

Arsalar için e-Devlet ve Ziraat Bankası şubelerinden, iş yerleri için ise e-Devlet üzerinden veya il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde Ziraat Bankası şubelerinden başvurulabilecek.

T.C. KİMLİK NUMARASI ÇÖZÜMÜ

E-Devlet üzerinden arsa başvuruları kademeli alınacak. TC kimlik numarasının son hanesi;

• 0 olanlar 10 Ekim 2022 Pazartesi ve 11 Ekim 2022 Salı,

• 2 olanlar 12 Ekim 2022 Çarşamba,

• 4 olanlar 13 Ekim 2022 Perşembe,

• 6 olanlar 14 Ekim 2022 Cuma,

• 8 olanlar 15 Ekim 2022 Cumartesi günü başvuru yapabilecek.

16 Ekim 2022 Pazar gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.

TAHSİS SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Satışa çıkacak arsalar elektrik, su ve kanalizasyon altyapıları tamamlanmış, imar planlı ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

Arsa satışı başvurularında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak, arsanın bulunduğu belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı bulunmak, arsanın büyükşehir merkez ilçelerin birinde bulunması durumunda merkez ilçelerden herhangi birisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak, diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak gerekiyor.

Ayrıca aylık gelirin 16 bin liranın altında olması, arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerisinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmaması, TOKİ'nin uygulamalarından daha önce faydalanılmaması şartları aranıyor.

İŞ YERLERİ İÇİN BAŞVURU BEDELİ 2 BİN LİRA OLACAK

Üretim ve istihdama katkıda bulunmak, daha sağlıklı ortamda iş hayatının devamlılığını sağlamak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ'nin başlattığı "İlk İş Yerim" kampanyasından mesleğini fiilen icra eden ilgili oda üyelerinin, vergi mükellefi esnafın ve ustalık veya iş yeri açma belgesi bulunan çalışanların uygun peşinat ve ödeme koşullarıyla faydalandırılması planlanıyor.

Esnafa yönelik 29 ilde oluşturulacak iş yerlerindeki 10 bin iş yeri için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi.

Projenin bu ayağına başvuracaklar için projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları şartları aranıyor.

Başvuracaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt belgesi, vergi levhası ve e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu gibi belgelerden biri istenecek.

İş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde iş yeri olmaması da gerekiyor. Satışa sunulan arsa ve iş yerlerinin detaylı listesine "www.toki.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

ARSA VE İŞ YERİ BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Kaç arsa satışa çıkacak?

Proje kapsamında ilk 2 yılda 100 bin, 5 yılda 250 bin konut arsasının satışa çıkacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sayının 1 milyona çıktığını duyurdu.

2- Başvuru ne zaman, nasıl yapılacak?

Başvurular bugün itibariyle başlıyor, 7 Kasım'a kadar devam edecek. Arsa için başvurular Ziraat Bankası şubelerine yapılacak.

3- Kimler başvuru yapabilecek?

TC vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmak ilk kural. Arsanın bulunduğu belediye sınırlarına ikamet şartı aranıyor. Arsa tahsisi yapılacak kişinin kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun evinin ya da ev yapmaya müsait arsasının olmaması gerekiyor. Konutta olduğu gibi arsadan da dar gelirli vatandaşlar faydalanacak.

4- Sosyal konuta başvuran arsaya başvuru yapabilecek mi?

Proje kapsamında konut, arsa ve iş yeri yer alıyor. Dar gelirli vatandaşın bunlardan birine başvuru yapması bekleniyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün yaptığı açıklamada sosyal konut projesine başvuru yapanların arsaya da başvuru yapabileceğini açıkladı.

5- Başvuru yaparken ödeme yapılacak mı?

Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılacak. Kurada çıkmaması halinde ödeme iade edilecek.

6- Kuralar ne zaman çekilecek?

2023'ün ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

7- Arsa fiyatları ne kadar olacak?

Proje kapsamında iki çeşit arsa var. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri 105 ile 150 metrekare arasında değişecek.

Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek hisseli parseller olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlar ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.

8- Ödeme şartları nasıl?

Piyasa fiyatına kıyasla yüzde 30 indirimle satılacak arsalar için yüzde 10 peşinat verilecek. Ayrıca 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak.

9- Kamudan arsa almanın avantajı ne olacak?

Arsalar, elektrik, su altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.

10- Arsa alan ne zaman ev yaptıracak?

Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şart. Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra parsel bazlı ortaklar (7 ve üzeri ortaklar için), 3 ay içinde konut yapı kooperatifi kuracak ve yapım süreci kooperatif kanuna göre yürütülecek.

Müşterek asa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şart.

İŞTE İL İL İLK İŞ YERİM PROJESİ

Adana-Afyonkarahisar

Afyonkarahisar-Aksaray-Ankara

Balıkesir-Bursa-Çorum-Denizli

Denizli-Diyarbakır-Erzurum

Eskişehir-Gaziantep-Isparta-İzmir

İzmir-Kastamonu

Kayseri-Kocaeli-Konya

Konya-Malatya-Manisa-Mersin

Ordu-Samsun-Sivas-Şanlıurfa

Şırnak-Tekirdağ-Trabzon-Van

Projeyle ilgili geniş detaylar TOKİ resmi sitesinde yer alıyor.