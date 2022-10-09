Kadıköy'de bir binada bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA KADIKÖY'DE PATLAMA MI OLDU?

KADIKÖY'de bir binada patlama meydana geldi. Çıkan yangın sonrası yükselen alevler yandaki iki binaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KADIKÖY PATLAMA ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Patlamanın ardından ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Güncel gelişmeler haberimize eklenecek.

KADIKÖY PATLAMASI NEDEN OLDU?

Patlamanın terör eylemi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Peş peşe iki patlama olduğu öğrenilen patlamanın tüp veya doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.

İŞTE PATLAMADAN GÖRÜNTÜLER