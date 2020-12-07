Son dakika: Arnavutköy'de taş ocağında göçük meydana geldi. Göçük ve zeminde oluşan kayma nedeniyle taş ocağında bulunan bir iş makinesi de devrildi. Olayda toprak altında kalan işçilerden Sabit D. hayatını kaybederken Nuri D. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy Devlet Caddesi'ndeki bir taş ocağında toprak kayması oldu.

Toprak kayması sonucu oluşan göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Sabit D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nuri D. ise yapılan çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarılarak, ambulansa alındı.