6'lı masadan son kulis bilgileri! Kılıçdaroğlu'nun adaylığındaki kirli planı Levent Gültekin itiraf etti

Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu ve HDP'nin gizliden destek verdiği 6'lı masa, kurulduğu günden bugüne aday konusunda net bir ismi ortaya koyamadı.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Geliyorum ey dünya, bir de beni deneyin" diyerek ortaya attığı adaylık talebi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den veto yedi. Adaylık üzerinden birbirine düşen iki lider, son olarak 'Saraçhane şovu ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı' üzerinden birbirine girdi.







AKŞENER-KILIÇDAROĞLU KAVGASI

Kılıçdaroğlu, Akşener'e "İç işlerimize karışma" diyerek gözdağı verdi, Akşener ise CHP liderine, "Kimse benimle böyle konuşamaz, fena çarparım" diyerek yanıt verdi. İki lider, Altılı Masa'dan ilk fotoğrafın verildiği Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Ahlatlıbel'de görüşme gerçekleştirmiş, ne Kılıçdaroğlu ne de Akşener görüşme sonrası açıklama yapmamıştı.



KILIÇDAROĞLU'NA OLAY GÖNDERME

Akşener geçtğimiz günlerde Saraçhane'deki adaylık tiyatrosunu anımsatan sözler sarf etmişti. Akşener, "Ekrem İmamoğlu oranın öznesiydi. Ancak özne kalmadı. Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu. Bütünleşmeyi sağlayamadık." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.







11'İNCİ GÖRÜŞME PERŞEMBE GÜNÜ: BU KEZ ADAY KONUŞACAKLAR

Bugüne kadar adaylık konusunda somut tek adım atmayan 6+1'li masa, perşembe günü 11'inci toplantıda ilk kez isim konuşulacağını açıklamıştı.

Toplantı öncesi siyaset kulislerinde iddialara göre Kılıçdaroğlu adaylığını açıklayacak. Ancak 6'lı masa toplantısından hemen önce CHP Genel Başkanı partisinin 9 büyükşehir belediye başkanını kabul etti.

CHP Genel Merkezi'ndeki basına kapalı görüşmeye, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da katıldı.

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, o görüşmenin perde arkasını A Haber canlı yayınında aktardı.

İşte Yeşiltaş'ın açıklamaları

Bugünkü görüşme yarın yapılacak 6'lı masa öncesi kritik bir öneme sahipti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1.5 saat süren bir görüşme yaptı CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla ve o toplantıyla ilgili perde arkası bilgilerine ulaştık.

Toplantıda bazı belediye başkanları tek tek söz alarak artık 6'lı masanın adayının bir an önce açıklanması gerektiğini dile getirdiler. Kemal Kılıçdaroğlu, destek mesajları veren belediye başkanları da oldu. Daha sonra bir büyükşehir belediye başkanı tüm belediye başkanları adına söz aldı ve aynen şu ifadeleri kullandı:

"BİZİM ADAYIMIZ ZATEN BELLİ ADAYIMIZ SİZSİNİZ, BUNU HER YERDE AÇIKLIYORUZ."

Yani 26 Ocak'ta yapılacak olan toplantı öncesi CHP'li belediye başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'na bu görüşmede açık bir şekilde adayımız sizsiniz, adayımız belli diyerek destek verdiler. Tabi bu görüşmede CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı. Malum bu iki belediye başkanının ismi adaylık konusunda gündeme getiriliyordu, özellikle İyi parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından. Ancak bugün yapılan görüşmede iki belediye başkanı da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tam destek verdi.

Pazar gününe dönecek olursak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, adaylık konusunda ilk kez bu kadar net ifadelerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına destek açıklaması yapmıştı. O açıklamanın ardından bugün yapılan bu görüşmede verilen mesajlar da oldukça önemliydi.

Yarın saat 12.00'de 6'lı toplantısı gerçekleştirilecek ve o toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını masaya getirmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Ancak masadan 26 Ocak'ta bir karar çıkması beklenmiyor.

Muhtemelen Şubat ayının ortasında 5'inde veya 12'sinde artık 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının açıklanması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu artık adaylığa daha da yaklaşmış durumda.

ADAYLIK PLANIN

Yaşanan bu gelişmelerin ışığında CHP yandaşı Halk TV'de açıklamalarda bulunan Levent Gültekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının perde arkasını itiraf etti.







KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI ORGANİZE EDİYOR

2017 reformumda "İnşallah referandumda evet çıkar da biz Kılıçdaroğlu'ndan kurtuluruz" diyen kişi, CHP'de çok yetkili kişi şu an da Kılıçdaroğlu'nun adaylığını organize ediyor.







"TÜRKİYE'Yİ KURTARAMAYACAĞIZ AMA PARTİYİ KURTARACAĞIZ"

İzleyicilerimizn vicdanına bırakıyorum. Siz benim yerimde olsaydınız ve bu cümleye şahit olsaydınız endişe duymazmıydınız? Aynı kişi şu anda Kemal Bey'in adaylığını organize eden kişi iki ay önce bir ev sohbetinde 'Kemal Bey'i aday yapıyoruz, muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız" itirafında bulundu.

Kılıçdaroğlu aday olsa da olmasa da Türkiye 2023'te seçimi değil CHP'deki savaşı konuşacak. Gündem artık seçimin sonuçları değil, özellikle CHP'deki bölünme. İmamoğlu ve Akşener ikilisi sanki CHP'yi bitirmeye soyundular. Sizce Akşener Kılıçdaroğlu'nun siyasi celladı mı olacak? pic.twitter.com/0tBElPPUB8 — Takvim (@takvim) January 24, 2023

TAKVİM.COM.TR TEK TEK ANLATMIŞTI

Takvim.com.tr, Kılıçdaroğlu aday olsa da olmasa da Türkiye 2023'te seçimi değil CHP'deki savaşı konuşacağını belirterek, CHP'de adaylık savaşı üzerinden yaşanan bölünmede Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun el birliğiyle CHP'yi bitirmeye çalıştıklarını anlatmıştı.









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