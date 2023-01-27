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İran’da Azerbaycan büyükelçiliğine silahlı saldırı! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ''Hain saldırıyı lanetliyorum''

İran’da Azerbaycan büyükelçiliğine silahlı saldırı! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ''Hain saldırıyı lanetliyorum''
27.01.2023 10:32 - Son Güncelleme: 27.01.2023 10:34

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile telefonda görüşerek, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan saldırıyı kınadı.Çavuşoğlu: ''Can Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan hain saldırıyı lanetliyorum.'' dedi.

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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile telefonda görüşerek, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımızı, Can Azerbaycan'ın her daim yanında olduğumuzu vurgulamıştır. Bakan Çavuşoğlu, hayatını kaybeden Büyükelçilik görevlisi için başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemiştir" denildi.

Bakan Çavuşoğlu: Can Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan hain saldırıyı lanetliyorum. Şehit kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınları ile Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir.

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