CHP yandaşı Enver Aysever'den Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Garip garip işlerin içerisindesin İstanbul'da otur ya!

Aysever, İmamoğlu'nun Meral Akşener ile giriştiği operasyonları işaret ederek, "Niye sen Meral hanım vs. bilmem ne garip garip işlerin içerisindesin niye geziyorsun ya şuanda. İstanbul'da otur ya!" dedi.

TATİLE BİLE GİTMEYECEKSİN KARDEŞİM

İstanbul'un sorunlarını çözmek için uğraşması gerektiğini söyleyen Aysever şu ifadelerle İmamoğlu'na yüklendi;

"İstanbul'un sorunlarını çözmeye çalış. İstanbul senin evin tatile bile gitmeyeceksin kardeşim gitmeyeceksin. İstanbul Şehremini olmak dünyanın en güzel rütbesi… Sen herkesi davet edeceksin İstanbul da tatil de yaparsın eğlenirsin de kültürünü de geliştirirsiniz."

EKREM İMAMOĞLU'NUN TATİLLERİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylık hamlesi kapsamında çıktığı gezilerin yanısıra vatandaş mağdur olurken yaptığı tatillerle de biliniyor.

O tatiller şu şekilde: