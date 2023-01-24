CHP yandaşı Enver Aysever'den Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Garip garip işlerin içerisindesin İstanbul'da otur ya!

Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile açık bir adaylık savaşı veriyor...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Saraçhane'de 'mağduriyet' algısıyla giriştikleri operasyon ve Akşener'in 'pankart' hamlesi bunun son dönemdeki en büyük kanıtlarından biri olmuştu.
ŞEHİR ŞEHİR GEZMEYE KARAR VERDİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamleleri sonrası geri plana düşse de Ekrem İmamoğlu adaylık hevesinden vazgeçmiyor. Ekrem İmamoğlu bu kapsamda Anadolu turuna çıkmaya karar verdi.
İLK DURAK KASTAMONU
Takvim.com.tr'nin ayrıntılarıyla yazdığı gelişme sonrası İmamoğlu'nun ilk durağı Kastamonu oldu. İmamoğlu daha sonra Sinop, Karabük, Tunceli, Artvin, Giresun ve Hakkari gibi farklı bölgelerden 15 ili ziyaret edecek. İmamoğlu'nun bu hamleleri "Adaylık ilanı mı?" yorumlarına sebep oldu.
KASTAMONU'DAN SONRA YURT DIŞINA DA ÇIKTI
İmamoğlu Cuma günü yaptığı Kastamonu gezisinin ardından rotayı Yunanistan'a kırdı. Görece geldikten sonra Yunanistan'a 3. ziyaretini yapan Ekrem İmamoğlu'nun bu hamlesi de tepkilere sebep oldu.
CHP YANDAŞI ENVER AYSEVER'DEN SERT SÖZLER: İSTANBUL'DA OTUR YA!
CHP yandaşı Enver Aysever, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun turlarını sert sözlerle eleştirdi.