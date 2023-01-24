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    • 24.01.2023 17:11
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    CHP yandaşı Enver Aysever'den Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Garip garip işlerin içerisindesin İstanbul'da otur ya!

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı verdiği adaylık savaşı kapsamında şehir şehir tura çıktı. Geçtiğimiz hafta Kastamonu'ya giden Ekrem İmamoğlu hafta başında ise yurt dışına çıkarak Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti. İmamoğlu'nun İstanbul'a hizmet etmek yerine seçtiği bu yol CHP yandaşlarının da tepkisini çekti. Enver Aysever, "Garip garip işlerin içerisindesin niye geziyorsun, artık İstanbul'da otur ya!" ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

    takvim.com.tr
    İstanbul’da otur ya!

    Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile açık bir adaylık savaşı veriyor...

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Saraçhane'de 'mağduriyet' algısıyla giriştikleri operasyon ve Akşener'in 'pankart' hamlesi bunun son dönemdeki en büyük kanıtlarından biri olmuştu.

    ŞEHİR ŞEHİR GEZMEYE KARAR VERDİ
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamleleri sonrası geri plana düşse de Ekrem İmamoğlu adaylık hevesinden vazgeçmiyor. Ekrem İmamoğlu bu kapsamda Anadolu turuna çıkmaya karar verdi.

    İLK DURAK KASTAMONU
    Takvim.com.tr'nin ayrıntılarıyla yazdığı gelişme sonrası İmamoğlu'nun ilk durağı Kastamonu oldu. İmamoğlu daha sonra Sinop, Karabük, Tunceli, Artvin, Giresun ve Hakkari gibi farklı bölgelerden 15 ili ziyaret edecek. İmamoğlu'nun bu hamleleri "Adaylık ilanı mı?" yorumlarına sebep oldu.

    KASTAMONU'DAN SONRA YURT DIŞINA DA ÇIKTI
    İmamoğlu Cuma günü yaptığı Kastamonu gezisinin ardından rotayı Yunanistan'a kırdı. Görece geldikten sonra Yunanistan'a 3. ziyaretini yapan Ekrem İmamoğlu'nun bu hamlesi de tepkilere sebep oldu.

    CHP YANDAŞI ENVER AYSEVER'DEN SERT SÖZLER: İSTANBUL'DA OTUR YA!
    CHP yandaşı Enver Aysever, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun turlarını sert sözlerle eleştirdi.

        Aysever, İmamoğlu'nun Meral Akşener ile giriştiği operasyonları işaret ederek, "Niye sen Meral hanım vs. bilmem ne garip garip işlerin içerisindesin niye geziyorsun ya şuanda. İstanbul'da otur ya!" dedi.

        TATİLE BİLE GİTMEYECEKSİN KARDEŞİM
        İstanbul'un sorunlarını çözmek için uğraşması gerektiğini söyleyen Aysever şu ifadelerle İmamoğlu'na yüklendi;

        "İstanbul'un sorunlarını çözmeye çalış. İstanbul senin evin tatile bile gitmeyeceksin kardeşim gitmeyeceksin. İstanbul Şehremini olmak dünyanın en güzel rütbesi… Sen herkesi davet edeceksin İstanbul da tatil de yaparsın eğlenirsin de kültürünü de geliştirirsiniz."

        EKREM İMAMOĞLU'NUN TATİLLERİ
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylık hamlesi kapsamında çıktığı gezilerin yanısıra vatandaş mağdur olurken yaptığı tatillerle de biliniyor.

        O tatiller şu şekilde:

        *17 Ağustos 2019: İstanbul'da etkili olan yağış sonrasında Eminönü ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçe sel sularının altında kalmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise Bodrum'da tatilde olduğu ortaya çıkmıştı. İBB Başkanı tepkiler üzere selden 1 gün sonra tatiline 3 saatlik ara verip İstanbul'a gelmiş yaptığı incelemenin ardından ilk uçakla Bodrum tatiline geri dönmüştü.

        *24 Ocak 2020: Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında devlet tüm kurumlarıyla seferber oldu. Bölgeye 30 dakika içerisinde tüm yardımlar gönderilmeye başlandı. Çok kısa sürede depremin izleri giderilmeye başlanırken tüm büyükşehir ve ilçe belediyeleri Elazığ'a yardım gönderdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise deprem bölgesine ziyaret etmek için gitti. 20 dakika durduğu Elazığ'da soluğu Erzurum'un kış tatil bölgesi olan Palandöken'de aldı. Ailesiyle kayak yapan İBB Başkanına 'deprem ziyareti yerine kayak tatiline gitmesine' tepkiler yağdı.

        *24 Ocak 2022: İstanbul'da haftalar öncesine uyarısı yapılan kar yağışı etkisini gösterdi. İBB yönetimi karla mücadele kapsamında çalışma yapmayınca yollar kapandı. Vatandaşlar 26 saat boyunca kar altında mahsur kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbullunun yardım beklediği saatlerde İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Sarıyer Rumeli Kavağı'ndaki Balıkçı Kahraman adlı mekanda kalkan balığı yediği ortaya çıktı.

        *10 Temmuz 2022: İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın sel uyarısı sonrası İstanbul'da Esenyurt, Sarıyer ve Beykoz sel sularıyla doldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fethiye Uzunyurt'ta tatilde olduğu ortaya çıktı.

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        Haberler Güncel CHP yandaşı Enver Aysever'den Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Garip garip işlerin içerisindesin İstanbul'da otur ya!
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