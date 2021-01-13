6 gündür aranıyordu Müge Anlı izleyicisinin ihbarıyla bulundu! 46 yaşında şizofreni hastası İzzet Döndü'nün ailesi, Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Canlı yayında gözyaşı döken aileye güzel haber Bursa polisinden geldi. Bursa'nın İznik ilçesinde bir antika dükkanına giren kişiyi Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan kayıp kişiye benzeten iş yeri sahibi, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri İzzet Döndü'yü serçe parmağından teşhis etti.

6 gündür kayıp olan 46 yaşındaki İzzet Döndü'nün Bursa İznik'te olduğu öğrenildi. Kardeşi Meral Döndü, Müge Anlı'ya teşekkür etti. Kardeşinin tedavisi için yardım isteyen Meral Hanım, yardım sözünü aldı.

İzzet Döndü, geçtiğimiz Perşembe günü sabah erken saatlerde Bursa Mustafakemalpaşa'da kardeşi Meral Döndü ve annesi Mukaddes Döndü ile birlikte yaşadığı evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı..

Oğlunun hayatından endişe eden Mukaddes Döndü, polis ve jandarmaya giderek oğlunun bulunması için yardım istedi.

Oğlunu en son evden çıkarken gördüğünü ancak kendisine bir şey söylemeden gittiğini belirten anne Mukaddes Döndü, oğlunun daha önce 5-6 kez kaybolduğunu, şizofreni hastası olan oğlunun sol el işaret parmağını oynatamadığını söyledi.

6 GÜNDÜR ARANIYORDU

Polis tarafından günlerdir her yerde aranan engelli adamı bulmak için ailesi son çare bir Müge Anlı programına katıldı.

Ailenin programında gözyaşı döktüğü anlarda sevindirici haber Bursa polisinden geldi. Bursa'nın İznik ilçesinde bir antika dükkanına giren kişiyi televizyonda aranan kayıp kişiye benzeten iş yeri sahibi, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede şahsın ailesinin bildirdiği gibi sol el işaret parmağını oynatamadığını görünce aranan kayıp kişi olduğunu belirledi.

Polis ekipleri tarafından gözetim altına alınan İzzet Döndü, polis merkezine götürüldü. Kayıp oğlunun bulunduğu haberini alan Mukaddes döndü, kızıyla birlikte Bursa'ya dönmek için yola çıktı.