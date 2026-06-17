Meloni sigarayı bıraktı

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 17:58

Fransa'nın Évian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken bir açık mikrofon anı yaşandı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, liderlerle yaptığı ayaküstü sohbet sırasında sigarayı bıraktığını duyurdu. Meloni'nin açıklaması, zirvede bulunan liderler arasında şaşkınlık ve tebessümle karşılandı.

ERDOĞAN'IN SİGARA UYARISI GÜNDEM OLMUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ekim 2025'te Mısır'da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Giorgia Meloni'ye yaptığı sigara uyarısı o dönem dikkat çekmişti.

Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından başta garantör ülke Türkiye olmak üzere birçok ülke lideri Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

Zirvede diplomasi trafiği hız kesmeden devam ederken renkli anlar da kameralara yansımıştı.

Başkan Erdoğan, burada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile temaslarda bulunmuştu.

Erdoğan, zirvedeki bir sohbet sırasında Meloni'ye, "İyi görünüyorsun ama sigarayı bıraktırmam lazım" demişti.

Meloni ise Erdoğan'ın bu sözlerine gülerek, "Biliyorum, biliyorum" karşılığını vermişti.

Sohbete katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "Bu imkansız gibi" diyerek renkli diyaloğa dahil olmuştu.

Erdoğan'ın Meloni'ye sigarayı bırakma tavsiyesi, İtalyan basınında da geniş yer bulmuştu.

Aradan geçen yaklaşık 8 ayın ardından Meloni'nin G7 Zirvesi'nde "Bıraktım" demesi, Erdoğan'ın o sözlerini yeniden gündeme taşıdı.

"BIRAKMAYA ZORLANIRSAM BİRİNİ ÖLDÜRÜRÜM" DEMİŞTİ

Meloni'nin sigaraya düşkünlüğü daha önce yaptığı açıklamalara da yansımıştı. İtalyan Başbakan, geçen yıl yaptığı bir açıklamada sigarayı bırakmak zorunda kalması halinde "muhtemelen birini öldüreceğini" söylemişti.

Meloni, daha önce ülkesinde bir gazeteye verdiği röportajda da "Sigarayı bırakmaya zorlanırsam birini öldürürüm. Bırakmam neredeyse imkansız" ifadelerini kullanmıştı.

İtalyan lider, bir kitabında ise 13 yıl sigara içmedikten sonra yeniden başladığını anlatmıştı.

Meloni, tütün alışkanlığının Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said dahil bazı yabancı liderlerle yakınlaşmasına yardımcı olduğunu da söylemişti.

G7'DE "SİGARAYI BIRAKTIM" DEDİ

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin yer aldığı sohbette Meloni'nin "Biraz kahve içmem gerekiyor" dediği duyuldu.

Von der Leyen, Meloni'ye "Bu sabah mı? Uyanmak için mi?" diye sordu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise esprili şekilde, "Ve bir sigara?" karşılığını verdi.

Meloni ise bu soruya, "Hayır, bıraktım" yanıtını verdi.

İtalyan Başbakan, sigarayı bir ay önce bıraktığını söyledi.

LİDERLERDEN TEBRİK GELDİ

Meloni'nin açıklamasının ardından Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, "Bıraktınız. Bravo" diyerek İtalyan lidere destek verdi.

Tıp doktoru olan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Güzel" yorumunu yaptı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise Meloni'ye "Dün gece mi?" diye sorarak esprili tavrını sürdürdü.

Sohbet sırasında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya sigarayı ne zaman bıraktığını sordu.

Costa da sigarayı 21 yıl önce bıraktığını ve "bir daha asla geri dönmediğini" söyledi.