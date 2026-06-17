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Külliye'de diplomasi trafiği: 5 büyükelçiden güven mektubu!

Külliye'de diplomasi trafiği: 5 büyükelçiden güven mektubu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de yoğun bir diplomasi mesaisi gerçekleştirdi! AB dahil 5 ülkenin büyükelçisi güven mektuplarını sundu. İşte o törenden detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi ile Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Külliye’de güven mektubu trafiği: 5 büyükelçi Erdoğan’ın huzurunda (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde büyükelçiler, güven mektuplarını Başkan Erdoğan'a sundu.

Tören kapsamında büyükelçiler, beraberlerindeki heyet üyelerini de Başkan Erdoğan'a takdim etti. Güven mektuplarının sunulmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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