Külliye'de diplomasi trafiği: 5 büyükelçiden güven mektubu!

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 16:02

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi ile Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde büyükelçiler, güven mektuplarını Başkan Erdoğan'a sundu.

Tören kapsamında büyükelçiler, beraberlerindeki heyet üyelerini de Başkan Erdoğan'a takdim etti. Güven mektuplarının sunulmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.