"Panter Emel" son yolculuğuna uğurlandı!

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 15:35 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 15:36

Yaklaşık 40 gün önce kızını toprağa veren Emel Yıldız'ın, bu büyük acıya daha fazla dayanamadığı belirtildi. Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Yıldız'ın damadı, torunu, sinemanın sultanı Türkan Şoray ve oyuncu Tuna Arman katılarak usta isme son görevlerini yerine getirdi.

Türkan Şoray: "Beni Sinemayla Tanıştıran Kadındır"

Törende gözyaşlarını tutamayan usta oyuncu Türkan Şoray, Emel Yıldız'ın kendisi için önemini şu sözlerle aktardı:

"Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir insandı. Benim hayatımda bir dönem bitti gibi. Beni sinemayla tanıştıran kadındır; mesleğimi onun sayesinde sevdim. Maalesef evlat acısını kaldıramadı. Nurlar içinde yatsın, kalbimdeki yeri her zaman bambaşka kalacak."

"Türkiye'den Bir Panter Geçti"

Cenazeye katılan bir diğer oyuncu Tuna Arman ise Emel Yıldız'ın hayvan hakları mücadelesine vurgu yaptı. Arman, "Bize bir yol açtı. Hayvanların hakları olduğunu Türkiye'ye o öğretti. Bu uğurda yargılandı, hapislere girdi, mahkemelere çıktı ama can mücadelesinden asla vazgeçmedi. Bir ömür sokaklarda kedi besleyerek, savaşarak geçti. Türkiye'den bir panter geçti" ifadelerini kullandı.

Kılınan cenaze namazının ardından Emel Yıldız'ın naaşı, dualar eşliğinde defnedilmek üzere Sarıyer Kilyos Mezarlığı'na götürüldü.