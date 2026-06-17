Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 11:56 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 11:57

Şanlıurfa'da geçtiğimiz pazar günü 10 katlı Beyaz İnci Sitesi'nin zemin katında bulunan bir inşaat ve yapı malzemeleri dükkanında çıkan dev yangının yeni detayları ortaya çıktı. İş yeriyle birlikte toplam 8 dairede yaklaşık 33 milyon TL'lik devasa zarara yol açan yangının başlama anına ait güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı.

Alevler 10 Katlı Binayı Esir Aldı

Hafta sonu olması sebebiyle kapalı olan, içerisinde boya ve dekorasyon malzemelerinin yer aldığı iş yerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yoğun dumanın tüm binayı kaplamasıyla birlikte alevler üst katlardaki dairelere sıçradı. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla can havliyle tahliye olurken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

TOMA'lar Söndürme Çalışmalarına Destek Verdi

Yangının büyüklüğü karşısında itfaiye araçlarının müdahalesi yetersiz kalınca, devreye emniyet güçleri girdi. Polis ve jandarmaya ait TOMA'lar, alevleri kontrol altına alabilmek için söndürme çalışmalarına aktif destek verdi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın yaklaşık 4 saatlik zorlu müdahalenin ardından söndürülebildiydi. Faciada 1'i itfaiye eri olmak üzere toplam 7 kişi dumandan etkilendi.

Yangının Nedeni Sigara İzmariti mi?

Yeni ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, yangının tam olarak başlama anı net bir şekilde görülüyor. Dükkanın önünde bulunan karton kutuların rüzgarın da etkisiyle saniyeler içinde tutuştuğu ve alevlerin binayı sardığı kayıtlara geçti. Uzman ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, karton kutuları tutuşturan ana etkenin bir sigara izmariti olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.