Eyüpsultan'da sokakta silahlı çatışma: 5 kişi yaralandı!

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 21:31

Parkta silahlar çekildi

Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan ilçesine bağlı Karadolap Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Parkta bir araya gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar yanlarında getirdikleri silahlara sarıldı. İki grubun birbirine kurşun yağdırdığı olay, adeta bir çatışmaya dönüştü.

5 kişi kurşunların hedefi oldu

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kurşunların havada uçuştuğu feci çatışmada, ilk belirlemelere göre her iki gruptan toplam 5 kişi vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı.

Ekiplerin incelemesi sürüyor

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, çatışmanın yaşandığı parkın etrafını emniyet şeridiyle kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri parkta boş kovan ve delil çalışması yaparken, asayiş ekipleri de çatışmaya karışan ve olay yerinden kaçan şüphelilerin kimlik tespiti ile yakalanması için çok yönlü inceleme başlattı.