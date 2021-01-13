Haberler Video Haber Videoları Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'den kritik Dağlık Karabağ görüşmesi

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'den kritik Dağlık Karabağ görüşmesi

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'den kritik Dağlık Karabağ görüşmesi
13.01.2021 16:06
Ana Sayfa 02:09
İSKİ borusu patlayınca istinat...
Ana Sayfa 01:22
Bolu Dağı’nda kar yağışı...
Ana Sayfa 01:37
Aşı randevusu nasıl alınır?
Ana Sayfa 12:46
Cimbom penaltılarla turladı!...
Ana Sayfa 01:33
Cebinizdeki İsrail casusuna...
Ana Sayfa 03:44
Terim bırakıyor mu?
Ana Sayfa 05:00
CHP ve İYİ Parti'nin...
Ana Sayfa 01:00
Hakeme çarptı sakatlık...
Ana Sayfa 06:18
Eren-1 Operasyonu’ndan özel...
Ana Sayfa 01:28
Başakşehir'den G.Saray'a takas...
Ana Sayfa 33:20
Başkan Erdoğan'dan AB'ye...
Ana Sayfa 03:50
Başkan Erdoğan'dan yerli aşı...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Kremlin'de Dağlık Karabağ'ı görüşmüştü. Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da Dağlık Karabağ konusunda yapılan üçlü toplantıyla ilgili Başkan Erdoğan'ı bilgilendirdi. Erdoğan-Putin görüşmesinde, zirvenin sonuçlarından birinin Azerbaycan ve Ermenistan'ın ilişkilerini normalleştirme niyetinin teyidi olduğu vurgulandı.


Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da Dağlık Karabağ konusunda yapılan üçlü toplantıyla ilgili Başkan Erdoğan'ı bilgilendirdi.

İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRME VURGUSU
Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede, zirvenin sonuçlarından birinin Azerbaycan ve Ermenistan'ın ilişkilerini normalleştirme niyetinin teyidi olduğu vurgulandı.

Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya Ateşkes Kontrol Merkezi oluşumu ve Dağlık Karabağ çatışma bölgesindeki tüm askeri eylemler değerlendirildi.

Erdoğan, Putin'le görüşmesinde Karabağ'da Azerbaycanlılar ve Ermenilerin birlikte yaşamasını sağlayacak şartları oluşturmak istediklerini belirtti.
Haber Videoları