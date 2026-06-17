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Antalya'da kaza yapan sürücü: "Gözüme sinek kaçtı görmedim"

Antalya'da kaza yapan sürücü: "Gözüme sinek kaçtı görmedim"

Antalya'da yaya geçidinden geçen kadına çarpan kadın sürücü, yerde kanlar içinde yatan yaralıyı görünce hıçkırıklara boğuldu: "Gözüme sinek kaçtı, ne olur hareket etme!"

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde dün öğle saatlerinde akılalmaz bir trafik kazası meydana geldi. Cadde üzerindeki yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir kadına, seyir halindeki bir otomobil hızla çarptı.

Çarpmanın Şiddetiyle Yola Savruldu

Çarpmanın etkisiyle talihsiz yaya, otomobilin ön camına vurarak sert bir şekilde yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar büyük bir panikle hemen yaralı kadının yardımına koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

"Gözüme Sinek Kaçtı, Görmedim" Diyerek Ağladı

Kazanın hemen ardından aracından inen kadın sürücü, çarptığı kadını kanlar içinde yerde yatarken görünce adeta sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan sürücü, kazanın nedenini soranlara "Gözüme sinek kaçtı, görmedim" diyerek feryat etti.

"Ne Olur Hareket Etme!"

Büyük bir şok ve vicdan azabı yaşayan sürücü, yerde yatan yaralı kadının başına giderek "Hareket etme, ne olur hareket etme" diyerek yalvardı. Sürücüyü sakinleştirmek ise çevrede toplanan vatandaşlara düştü.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yabancı uyruklu kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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