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Kağıthane’de demir korkuluklarda kabloyla asılı erkek cesedi bulundu!

Kağıthane’de demir korkuluklarda kabloyla asılı erkek cesedi bulundu!

İstanbul Kağıthane'de demir korkuluklara kabloyla asılı halde bulunan bir erkek cesedi, çevrede büyük paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, sokak ablukaya alındı.

Olay, 12 Haziran Cuma günü saat 23.10 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demir korkuluklarda kabloyla asılı halde bir kişi olduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kabloyla asılı halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

ADLİ TIP KURUMU MORGU'NA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında hayatını kaybeden kişinin Türkmenistan uyruklu Sherip Babajanov (33) olduğu belirlendi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Babajanov'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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