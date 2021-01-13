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Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partinin ismi belli oldu! CHP'de deprem başlıyor

Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partinin ismi belli oldu! CHP'de deprem başlıyor
13.01.2021 19:14
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Savrulmalar yaşayan CHP'de büyük bölünme için günler kaldı. A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu Muharrem İnce'nin CHP'den kopuşu ve kuracağı yeni partiye ilişkin detayları açıkladı. İşte CHP'nin güçlü ismi İnce'nin yeni parti takvimi...


A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu Muharrem İnce'nin CHP'den kopuşu ve kuracağı yeni partiye ilişkin detayları açıkladı.

1 MART TARİHİNDE DİLEKÇE VERECEK

Ağaoğlu yaptığı açıklamalarda Muharrem İnce'nin 1 Mart 2021 tarihinde kuracağı yeni partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına teslim edeceğini açıkladı.

MEMLEKET PARTİSİ YOLDA

Ağaoğlu, İnce'nin şubat ayı ortalarında istifa edeceğini ve kopuş manifestosunu yayınlayacağını açıklarken, İnce'nin kuracağı partinin adının "Memleket Partisi" olması beklendiğini aktardı.

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