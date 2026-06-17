Kütahya'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 20:32

Okul önündeki kavşakta çarpıştılar

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu ile İmam Gazali Caddesi'nin kesişim noktasında bulunan Nafi Güral Fen Lisesi önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çiğdem E. yönetimindeki otomobil ile Süleyman Y. idaresindeki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kavşak içinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, ortalık adeta savaş alanına döndü.

Yaralılar arasında 4 yaşında çocuk da var

Feci kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine süratle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçların hurdaya döndüğü kazada, otomobil sürücüleri Çiğdem E. ve Süleyman Y. ile araçlarda yolcu konumunda bulunan Çeren E. (18), Zübeyde Y. (27) ve henüz 4 yaşındaki Fatma Y. yaralandı.

Sağlık durumları iyi

Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından titizlikle yapıldı. Ardından ambulanslara alınan 5 yaralı, acil koduyla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ulaşım normale döndü

Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu üzerindeki kavşakta trafik akışı bir süre aksadı. Bölgeye gelen polis ekipleri, olası başka bir kazayı önlemek adına yolda güvenliği sağlayarak trafiği kontrollü bir şekilde tek şeritten akıttı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla caddeden kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazanın çıkış nedeniyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.