2014'te CHP yönetimini vatana ihanetle suçlayıp AK Parti'ye geçen Eşref Ural, istediği görev verilmeyince tekrar CHP'ye döndü

27.06.2020 18:03

2014 yılında Antalya’nın Kepez ilçesinde CHP’li yerel gazeteci Eşref Ural, partisine ağır ithamlarda bulunup istifa etmiş AK Parti’ye geçmişti. Aynı Eşref Ural AK Partş'den istediği görev verilmeyince dün itibariyle AK Parti Kepez İlçe Belediyesi Meclis Üye’liğinden istifa ederek CHP’ye geri döndü.

Antalya siyaseti rezil bir olaya sahne oldu. 2014'te en ağır hakaretlerle dolu bir basın açıklaması yaparak AK Parti'ye geçen CHP'li Eşref Ünal, dün itibariyle AK Parti'den istifa edip tekrar CHP'ye döndü.

Ünal CHP'den ayrılırken parti yönetimine ağır ithamlar ve sinkaflı hakaretlerde bulunmuştu:

CHP'Yİ VATANA İHANETLE SUÇLAMIŞTI

"CHP'ye, kaba bir Tayyip Erdoğan karşıtlığı siyaset yapmak için sunulmakta ve böylelikle milyonlarca seçmenin duyguları aşağılanmakta, sinir sistemi alt üst olmaktadır. Cumhuriyet Halka Partisi, yalan makinelerinin, cahillerin, soytarıların, sonradan görmelerin ve ahlaksızların cirit attığı Bizans tarihine dönüşmüştür."

Hatta daha ileriye gitmiş, "CHP'nin uluslararası güçler ve FETÖ'cülerle ve bazı AB ülkeleriyle ilkesiz karanlık ilişkileri girmek suretiyle hem kendisine hem de ülkesine ihanet etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

İşte CHP'yi suçlayıp istifa ettiği ve AK Parti'ye geçtiği açıklama:

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILIĞI İSTEDİ, VERİLMEYİNCE ESKİ PARTİSİNE DÖNDÜ

Eşref Ural'ın Nisan 2020'de, salgın ile mücadele edilirken AK Parti Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye WhatsApp'tan mesaj yazıp belediye başkan yardımcılığı görevi istediği Tütüncü'nün ise bu zamansız isteğe ret yanıtı verdiği ortaya çıktı.

CHP YÖNETİMİ, URAL'IN GERİ DÖNÜŞÜNÜ ZAFER NİDALARIYLA DUYURDU

CHP Antalya Kepez İlçe Başkanı Özkan Kurnaz, Eşref Ural'ın dün itibariyle CHP'ye geçmesini zafer naralarıyla duyurdu. Bundan daha vahimiyse 6 yıl önce bunca hakaretle ayrılan Ural'ın parti rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takması oldu.