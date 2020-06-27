Öğrencilerden TYT yorumu! YKS sınav soruları zor muydu kolay mıydı?

27.06.2020 17:35

Üniversiteye geçiş için yurt genelinde düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan TYT tamamlandı. Sınavda ter döken adaylar, YKS sonrası sosyal medyadan testler hakkında paylaşımlarda bulundu. İşte, YKS yorumları ve sınavın zorluk derecesine yönelik sosyal medya üzerinden gelen son yorumlar... YKS yorumları gelmeye devam ediyor. Sınavın arından öğrenciler, bazı sorulara dikkat çekiyor.YKS sonrası sosyal medya üzerinden sınav yorumlarında bulunan adaylar, sınavın zorluk durumlarına yönelik görüşlerini belirtti. Peki, bugün TYT oturumu tamamlanan YKS nasıl geçti? İşte, sınava giren adaylardan gelen YKS yorumları...