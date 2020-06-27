Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Haziran koronavirüs verilerini paylaştı

27.06.2020 21:38

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinde 27 Haziran'a ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca, bugün 45.213 kişiye test yapıldığını 1.372 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu. Son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybederken dün 382 olan entübe hasta sayısı ise bugün 366'ya geriledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinde 27 Haziran'a ait koronavirüs tablosunu paylaştı.

Bakan Koca, bugün 45.213 kişiye test yapıldığını 1.372 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu. Son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybederken dün 382 olan entübe hasta sayısı ise bugün 366'ya geriledi. İşte 27 Haziran Cumartesi gününe ait koronavirüs verilerinin detayları...

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96'ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68'i 17 yaş ve altından. %63'ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000'in altına inebiliriz.