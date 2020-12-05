Bitlis’te “Yıldırım-16 Sehi Ormanları” operasyonu başlatıldı! Binlerce personel katılıyor

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bitlis’te “Yıldırım-16 Sehi Ormanları” operasyonu başlatıldı. Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 571 personel görev alıyor." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:



Kış üslenmesini gerçekleştiremeyen ve hareket kabiliyeti daralan, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan bülücü terör örgütünün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca "YILDIRIM-16 SEHİ ORMANLARI" operasyonu başlatılmıştır.





Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2.571 personel [(153) operasyonel tim] görev almaktadır.





Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 148 terörist etkisiz hale getirilmiş, 77 işbirlikçi yakalanmış, 455 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.





Yıldırım operasyonları, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.





Kamuoyuna saygıyla duyurulur.