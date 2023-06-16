Van'ın Tuşba ilçesi Van Gölü açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.54'te merkez üssü Van Gölü olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Van'da deprem meydana geldi. İşte detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 14.54 sıralarında merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan, yerin 7.1 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.