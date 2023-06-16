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SON DAKİKA VAN DEPREMİ! Vanda deprem mi oldu? (VİDEO) | SON DEPREMLER

SON DAKİKA VAN DEPREMİ! Vanda deprem mi oldu? (VİDEO) | SON DEPREMLER
16.06.2023 14:24

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Van'da deprem mi oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Van Gölü’nün Tuşba ilçesi açıkları olarak tespit ettiği deprem, saat 12.54'de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hafif hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Van'ın Tuşba ilçesi Van Gölü açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.54'te merkez üssü Van Gölü olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Van'da deprem meydana geldi. İşte detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 14.54 sıralarında merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan, yerin 7.1 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

#DEPREM
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Van Gölü - [03.15 km] Tuşba (Van)
Tarih:2023-06-16
Saat:12:54:53 TSİ
Enlem:38.67 N
Boylam:43.154 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/N0AV5h3PFP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

&mdash; AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 16, 2023

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