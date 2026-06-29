Adana'da evlat vahşeti: 16 yaşındaki kız "Annemi öldürdüm" diyerek teslim oldu!

Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 18:22

Gece Yarısı Kan Donduran İhbar

Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki D.E. isimli kız çocuğu, evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı öz annesi Servet Tekir ile karşı karşıya geldi. Gözü dönen genç kız, eline geçirdiği bıçakla annesine acımasızca saldırdı. Annesini kanlar içinde bırakan D.E., olayın ardından soğukkanlılıkla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendi kendini ihbar etti.

"Annemi Ben Öldürdüm" Diyerek Kapıda Teslim Oldu

İhbarın ardından adrese vakit kaybetmeksizin çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dehşet evine ulaşan polis ekiplerini kapıda karşılayan 16 yaşındaki katil zanlısı D.E., "Annemi ben öldürdüm" diyerek suç aletiyle birlikte teslim oldu. Sağlık ekiplerinin evde yaptığı ilk kontrollerde, talihsiz anne Servet Tekir'in aldığı ağır bıçak darbeleri sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının evde yaptığı incelemelerin ardından Tekir'in cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

9 Yaşındaki Kardeş Dehşeti Sabah Öğrendi

Kan donduran cinayete dair detaylar ise yürek burktu. Olay esnasında evde bulunan ve gece annesiyle aynı salonda uyuduğu öğrenilen 9 yaşındaki küçük kardeş N.B.E.'nin ifadesi ortaya çıktı. Küçük çocuğun, gece boyunca herhangi bir kavga, gürültü veya bağırma sesi duymadığını, sabah uyandığında ise evdeki polis ekiplerini görünce annesinin ablası tarafından öldürüldüğünü öğrendiğini söylediği belirtildi.