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Şanlıurfa'da yabancı uyruklu grupların bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Şanlıurfa'da yabancı uyruklu grupların bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Birecik ilçesi Kalealtı mevkisinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Bıçakların çekildiği kavgada Ahmet M. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Tartışma Kısa Sürede Kanlı Kavgaya Dönüştü

Bölgede karşı karşıya gelen yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında büyüyen gerginlik, kısa sürede bıçakların da kullanıldığı amansız bir kavgaya dönüştü.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı Şüpheliler Aranıyor

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu arbede sırasında Ahmet M. aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalarak yere yığıldı. Olayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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