Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koltuğu kaybetmeme değişimi! En yakınındaki Engin Özkoç'a vereceği görev parti içini karıştırdı!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde uğradığı hezimetle birlikte 13 yıldır Başkan Erdoğan'a karşı savaş kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası hedef tahtasına oturtulmuş ve istifa etmesi konusunda parti içi açıklamalar gelmişti.

Söz konusu açıklamaların başını da CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çekmiş, seçimlerden bir gün sonra "değişim" başlığıyla bir video yayınlamıştı.

İmamoğlu'nun yanı sıra 10 Aralık hareketiyle bilinen Oğuz Kaan Salıcı da pusuda bekleyen isimler arasında yer alıyordu. Çekişmeye geçtiğimiz günlerde Özgür Özel katılınca CHP'deki koltuk savaşları tuhaf bir hal almaya başladı.

6'LI MASA TAKTİĞİ

Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun tıpkı 7'li koalisyonuna uyguladığı taktiği kullanıp Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu oyaladığı, son dakikaya kadar adaylığını açıklamayacağı da konuşuluyor.

KURULTAY TARİHİNİ ERTELEMEK İÇİN TÜRLÜ OYUNLAR

Tartışılan konulardan birisi de kurultay tarihi. Yerel seçime ramak kala il, ilçe kongrelerinin uzama ihtimali doğarsa kurultayın otomatik olarak yerel seçim sonrasına bırakılabileceği, 2015 modeli verilerek konuşuluyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MYK HAMLESİ

Öte yandan koltuğu bırakmamak için direnen Kemal Kılıçdaroğlu, değişim sözünü üzerine alınmayarak MYK üyelerini görevden aldı. Yerine kendine en yakın isimleri atadı. Söz konusu isimler ise parti içinde büyük tepkilere yol açtı.

Tepki çeken 3 isimden bir tanesi Engin Özkoç. Seçim çalışmaları döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması durumunda İçişleri Bakanlığı'na talip olan Engin Özkoç'un örgütlerden sorumlu genel koordinatörlük görevine getirileceği konuşulmaya başlandı.

İDDİALARI DOĞRULAYAN PAYLAŞIM

Bu iddiaların ortaya çıkmasından sonra Engin Özkoç Twitter'dan Kemal Kılıçdaroğlu ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Özkoç, "Mağduriyetlere ses olmak için atılan tüm onurlu adımlara selam olsun!" notunu düştü.

ENGİZ ÖZKOÇ KİMDİR?

Sakarya, Kayalar'da 1962 yılında doğan Engin Özkoç Kastamonu Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Anadolu Üniversitesi'nde işletme eğitimi aldı. Adalet Yüksekokulu mezunudur. Siyasete CHP Gençlik Kollarında başladı. Sakarya'da Belediye Başkan Yardımcılığı ve 4 dönem Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24, 25, 26 ve 27. dönemde Sakarya Milletvekili seçildi. TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda yer aldı. CHP TBMM Grup Yönetiminde bulundu. Genel Başkan Başdanışmanlığı ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Sözcülüğü yaptı. Özkoç, CHP Grup Başkanvekilidir. Bekardır.

PENSİLVANYA KUKİSİ ENGİN!

Seçimlere çok kısa bir süre kala CHP Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Twitter hesabından paylaştığı bir videoda CHP'nin FETÖ ile hiçbir bağının olmadığını söyleyip süslü cümlelerle Google'da "CHP-FETÖ" araması yapıldığında hiçbir şeyin bulunmadığını iddia etmişti.









FETÖ ORGANİZASYONLARININ ARANAN İSMİNDEN REZİL PAYLAŞIM

Twitter hesabından rezil bir paylaşıma imza atan Özkoç, "Hani hep soruyorlar ya 'çıkar bakayım telefonunu' diye. İşte o telefonunuzu çıkartın, Google'a girin. Ve oraya Tayyip Erdoğan Fetullah Gülen yazın. Arama sonuçları ortada! Bir terör örgütü ile ilişkisi olan varsa o da AKP iktidarıdır!" ifadelerini kullandı.









Ancak FETÖ etkinliklerinde boy boy fotoğrafları olan Özkoç'un bu çelişkili sözleri sonrası akıllara CHP'li Barış Yarkadaş'ın attığı tweeti getirdi.



ENGİN ÖZKOÇ FETÖ'NÜN DAVETLİSİ OLARAK ABD'YE GİTTİ

CHP'li Barış Yarkadaş 2013 yılında yaptığı açıklamada Özkoç'un 2013 yılında teröristbaşı Fetullah Gülen'in davetlisi olarak ABD'ye gittiğini söylemişti.



Yarkadaş paylaşımında, "Fetullah Gülen'in davetlisi olarak ABD'ye giden beş vekilden dördünün ulusalcı olması dikkat çekici: Tezcan, Günaydın, Özkoç ve Demirçalı" ifadelerini kullanmıştı.



Tam da bu noktada CHP'nin FETÖ ile olan dirsek temasına dikkat çekmekte fayda var;

ÖZKOÇ'UN FETÖ GECESİNDEN GÖRÜNTÜSÜ ÇIKMIŞTI

CHP'nin 17-25 Aralık operasyonlarına giden süreçte FETÖ ile yurt dışında dirsek temasında olduğu biliniyor. FETÖ'cülerle sürekli yan yana görünen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un skandal bir görüntüsü ortaya çıkmıştı.









FETÖ İLE KOL KOLA

Görüntüler Nisan 2014'te ABD'de Türkiye aleyhine yürütülen kumpas Halkbankası soruşturmasından hemen önce yapılan toplantıda kayda geçmişti.



Konuklar arasında firari FETÖ'cü Hakan Şükür, FETÖ'nün iş adamı örgütlenmesi olan TUSKON'un Başkanı Rıza Nur Meral'le FETÖ'cü sözde akademisyenler de vardı.

CHP'Lİ KÜÇÜK SAHNEYE ÇIKTI ÖZKOÇ ÇEKİME BAŞLADI

CHP'li Engin Özkoç ve Sedef Küçük'ün Washington'da FETÖ kuruluşu olan Türk Amerikan Birliği toplantısına katıldığı görülmüştü.

Görüntülerde FETÖ'nün ABD İmamı Faruk Taban'ın sahneden inerken CHP'li Sedef Küçük sahneye çıkıyor ve Engin Özkoç ile birlikte geldiklerini söylüyor.

Engin Özkoç ise o sıra sahnede telefon kamerası ile çekime başladığı görülüyor.







FETÖ İMAMIYLA YAN YANA: "YANIMDA GÖRÜNTÜ VERMEKTEN KORKMA"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un FETÖ imamı Mahmut Yeter ile yan yana görüntüleri ortaya çıkmıştı.



Görüntülerde Özkoç, FETÖ imamı Yeter'e "korkma, yanımda görüntü vermekten korkma" diye seslendiği görüldü.



2015'TE ÖRGÜTE ARKA ÇIKMIŞTI

FETÖ'ye ait dershanelerin ve okulların kapatılmasına yönelik tehditler savuran CHP'li Engin Özkoç, 4 Ağustos 2015'te yaptığı açıklamada, "Bir kere dershanelerin kapatılması temelden yanlış, kapatamazsınız" ifadelerini kullanmış, örgüte arka çıkmıştı.