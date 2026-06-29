Yüksekova'da firari zehir taciri 45 kilogram uyuşturucuyla yakalandı

Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 23:04

Teknik ve Fiziki Takip Sonuç Verdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, emniyet güçlerinin zehir tacirlerine yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi."Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir aranan bir şahsın ilçede olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin titizlikle yürüttüğü fiziki ve teknik takip çalışmaları neticesinde, firari şahsın hareket halinde olduğu minibüsün yeri belirlendi.

Gizli Bölmelerden Onlarca Kilo Uyuşturucu Çıktı

Operasyon için düğmeye basan ekipler, şahsın kullandığı minibüsü Yüksekova sokaklarında önünü keserek durdurdu. Kıskıvrak yakalanan firari sürücü gözaltına alınırken, minibüs detaylı arama yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi. Araçta gerçekleştirilen incelemelerde, zekice hazırlanmış gizli bölmelere saklanmış halde tam 45 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Adliyeden Doğrudan Cezaevine

Hem hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan hem de yeni bir uyuşturucu sevkiyatı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Buradaki adli işlemleri tamamlanan zehir taciri, tutuklanarak Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Ekiplerin uyuşturucu şebekelerine yönelik geniş çaplı soruşturması sürüyor.