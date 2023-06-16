Başkan Erdoğan Vaniköy Camii’nin açılısında konuştu

Kasım 2020'de ahşap çatısı ve müştemilatı yanarak kullanılamaz hale gelen Vaniköy Camisi, Kalyon Vakfı tarafından restore edildi. Caminin açılışında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Caminin restorasyonunu gönüllü olarak üstlenen ve bu görevi başarıyla yerine getiren Kalyon Vakfı'nı canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan, İstanbul'da yerel hizmetler düzeyinden fetret devrinin yaşandığını belirterek, "İstanbul'u içinde sürüklendiği bu Fetret Devri'nden inşallah çıkaracağız." dedi.