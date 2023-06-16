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Başkan Erdoğan Vaniköy Camii’nin açılısında konuştu

Başkan Erdoğan Vaniköy Camii’nin açılısında konuştu
16.06.2023 14:44 - Son Güncelleme: 16.06.2023 14:44

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Kasım 2020'de ahşap çatısı ve müştemilatı yanarak kullanılamaz hale gelen Vaniköy Camisi, Kalyon Vakfı tarafından restore edildi. Caminin açılışında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Caminin restorasyonunu gönüllü olarak üstlenen ve bu görevi başarıyla yerine getiren Kalyon Vakfı'nı canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan, İstanbul'da yerel hizmetler düzeyinden fetret devrinin yaşandığını belirterek, "İstanbul'u içinde sürüklendiği bu Fetret Devri'nden inşallah çıkaracağız." dedi.

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