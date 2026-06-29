Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 16:28

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde akrabalar arasında başlayan tartışma, cinayet ve kundaklamayla biten feci bir mahalle savaşına dönüştü. Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunan akraba grubu sokakta karşı karşıya geldi.

Av Tüfeğiyle Vurulan Genç Kurtarılamadı

Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Arbede sırasında ateşlenen bir av tüfeğinden çıkan saçmalar, 23 yaşındaki Tuncay Timi'ye isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan genci gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öfkelerini Alamayıp Evi Ateşe Verdiler

Tuncay Timi'nin vurulmasının ardından mahalledeki gerilim hat safhaya ulaştı. Öfkeli gruptan bazı kişiler, husumet besledikleri Muharrem Filiz'e ait müstakil evi ateşe verdi. Yükselen alevler üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın, itfaiyenin yoğun müdahalesi sonucu çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri, olayların daha fazla büyümesini engellemek adına mahallede geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken, kavgaya ve kundaklama olayına karıştığı belirlenen 4 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.