Selçuk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na Atatürk Havalimanı füzesi: ABD'ye peşkeş çekmek talihsizlik

Son dakika haberi... 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu "Atatürk Havalimanı'nı ABD'de faaliyet gösteren şirketle havacılık ve uzay üssü haline getireceğiz" vaadinde bulundu. Gelişme üzerine Haluk Bayraktar 'Zihniyet hiç değişmemiş' diyerek tepkisini dile getirdi. Takvim.com.tr'den Nur Demir, Kılıçdaroğlu'nun vaadine konu alan Atatürk Havalimanı'nda konuyu Selçuk Bayraktar'a sordu. Bayraktar, "Amerika'daki bir şirkete buraları adeta peşkeş çekmeyi büyük bir talihsizlik olarak görüyorum" açıklamasını yaptı.