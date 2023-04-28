Bakan Akar, 63 öğrencisini şehit veren eski okulu “Taş Mektep”te öğrencilerle buluştu

Bakan Akar, 1969'da mezun olduğu "Taş Mektep" olarak adlandırılan Kayseri Lisesi'nde düzenlenen "Kariyer Günleri Öğrenci Buluşmaları" programı çerçevesinde öğrencilerle bir araya geldi. Yerli ve milli üretim TOGG ile okula gelerek öğrencilere sürpriz yapan Akar'a öğrencilerin de bir sürprizi oldu. Akar'ın konferans salonuna gelişinde öğrenciler hep birlikte okul marşını okudu. Bakan Akar da öğrencilerin söylediği marşa eşlik etti. Mezunu olduğu okulun öğrencileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, okula geldiği andan itibaren hatıralarının canlandığını belirtti. "Taş mektep"in Türk eğitim hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Akar, öğrencilerin okullarıyla ne kadar gurur duysa az olduğunu söyledi. "Taş Mektep"in Sakarya Meydan Savaşı'nda 63 şehit verdiğini hatırlatan Akar, okulun Milli Mücadele'ye yaptığı katkının önemli olduğunu vurguladı, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Devletlerin halkının bekasını ve refahını sağlamak gibi iki temel görevinin olduğunu vurgulayan Akar, Milli Savunma Bakanlığı olarak Türkiye'nin bekası ile ilgili çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini dile getirdi. Akar, "PKK/YPG ve DEAŞ, FETÖ bütün terör örgütleri birilerinin elinde maşa, oyuncak, araç. Bir şekilde karşımıza çıkamayanlar bu kuklaları, araçları, maymunları kullanarak büyük ve güçlü Türkiye hedefimizi yavaşlatmak istiyorlar" dedi. Mehmetçiğin bu konudaki mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini, terör belasından halkı kurtarmakta kararlı olduklarını ifade eden Akar, Mehmetçiğin büyük bir kahramanlıkla yaptığı mücadelenin öğrenciler tarafından da bilinmesinin önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularının toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını belirten Akar, "Ülkemizin, hudutlarımızın ve 85 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak mecburiyetindeyiz" diye konuştu. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Akar, onlardan zaman konusuna dikkat etmeleri, gerekli önemi vermelerini istedi. Soru sormanın önemine değinen bunun için de bilgi sahibi olmanın gerekliliğine işaret etti. Öğrenmenin hayat boyu sürdüğünü belirten, kitap okuma alışkanlığının kazanılmasının önemine değinen Akar, öğrencilere ön yargıdan kaçınmalarını, 'ben biliyorum' anlayışından uzak durmaları tavsiyesinde bulundu. Öğrencilerin temel ve genel kültürlerini geliştirmeleri gerektiğini ifade eden Akar, aile bağlarına da sahip çıkmaları gerektiğini aktardı.

Öte yandan Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Akar'a Kayseri Lisesi atkısı da hediye edildi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Akar, programın sonunda onlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.