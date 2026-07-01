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Köy evine silahlı baskın! Husumetlilerini evde kıstırıp kurşun yağdırdılar: 4 yaralı

Köy evine silahlı baskın! Husumetlilerini evde kıstırıp kurşun yağdırdılar: 4 yaralı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, husumetlilerinin bir evde toplandığını öğrenen saldırganlar dehşet saçtı. Yanlarındaki silahlarla binanın etrafını sarıp içeriye yaylım ateşi açan şüpheliler, 4 kişiyi yaralayarak kayıplara karıştı.

Husumetlilerinin Olduğu Evi Tespit Edip Bastılar

Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler, aralarında daha önceden husumet bulunan şahısların bir evde toplandığını öğrendi. Husumetlilerinin izini süren şüpheliler, yanlarında getirdikleri silahlarla akşam saatlerinde evin etrafını sessizce sardı.

Evin İçindekilere Yaylım Ateşi Açtılar

Evin çevresinde konumlanan saldırganlar, aniden tetiğe basarak ikameti kurşun yağmuruna tuttu. Camların ve duvarların isabet aldığı yaylım ateşi sırasında, evin içerisinde mahsur kalan ve kaçacak yer bulamayan 4 kişi, vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. Gözü dönmüş saldırganlar ise eylemlerinin ardından gecenin karanlığından faydalanarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi, Av Başlatıldı

Silah seslerinin köyde yankılanması üzerine büyük korku yaşayan komşular, durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine köye çok sayıda jandarma ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, saldırının gerçekleştiği evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak detaylı inceleme yaptı. Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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