Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na Atatürk Havalimanı tepkisi

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023'e katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Bir cumhurbaşkanı adayı Atatürk Havalimanı'nın ABD'li şirketlere peşkeş çekeceğini ilan etti. Burayı ABD'li şirketlerin uzay ve havacılık merkezi yapacaklarmış. Yerli ve milli kabiliyetlerimizin başka ülkelere peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.