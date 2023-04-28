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Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na Atatürk Havalimanı tepkisi

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na Atatürk Havalimanı tepkisi
28.04.2023 14:29 - Son Güncelleme: 28.04.2023 14:50

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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023'e katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Bir cumhurbaşkanı adayı Atatürk Havalimanı'nın ABD'li şirketlere peşkeş çekeceğini ilan etti. Burayı ABD'li şirketlerin uzay ve havacılık merkezi yapacaklarmış. Yerli ve milli kabiliyetlerimizin başka ülkelere peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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