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Samsun’da bıçaklanan genç aracıyla kaçarken kaza yaptı
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Samsun'da bıçaklanan genç aracıyla kaçarken kaza yaptı

Giriş Tarihi: 13.04.2025 16:02:28 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 16:02:41

Samsun'da bıçaklı saldırıda yaralanan 26 yaşındaki genç, aracına binip kaçarken bacağını hissetmeyince kaza yaptı. Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.(26), G.H.'nin bıçaklı saldırısına uğrayarak sağ bacağının dizinin üst kısmından yaralandı. Otomobiliyle olay yerinden kaçmak isteyen A.K. çok kan kaybettiği için ağağını hissetmeyince aracıyla Polatlı Bulvarı'nda yoldan çıkıp orta refüjden karşı şeride geçti. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Bıçaklandığı ve çok kan kaybetti tespit edilen A.K., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olaydan sonra kaçan G.H.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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