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Bursa’da bir şahısın yeni devraldığı kıraathane kurşunlandı; saldırı kamerada
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Bursa'da bir şahısın yeni devraldığı kıraathane kurşunlandı; saldırı kamerada

Giriş Tarihi: 13.04.2025 12:52:04 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 13:03:57

Olay, saat 02.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Huzur Caddesi'nde meydana geldi. Yeni devraldığı iş yerini açmak üzere giden V.O., camlarında kurşun delikleri ve yerlerde boş kovanlar olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kıraathanede inceleme yaparken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bölgeye gelen kişinin bir süre oyalandığı ardından ara sokakta silahını çıkardığı ve iş yerinin önüne gelerek ateş ettiği görüldü.

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