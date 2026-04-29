Samsun'da hastane inşaatında feci ölüm: 3 gözaltı

8. Kattan Düşen Plaka Hayattan kopardı

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan Dünyagöz Hastanesi inşaatında meydana geldi. 2 çocuk babası kalıp ustası Salih Koca (50), asansör boşluğunda görevini icra ettiği sırada, 8. kattaki çatı katından düşen 30x30 santimetre ebadındaki kare metal plakanın hedefi oldu. Başından ağır yaralanan talihsiz işçi, inşaat alanında yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede Acı Haber: Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı Koca'yı Gazi Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Ancak hastanede yapılan tüm tıbbi müdahaleler, evli ve iki çocuk babası işçiyi hayata döndürmeye yetmedi. Olay esnasında çatı katında izolasyon çalışması yürütüldüğü tespit edildi.

Şüpheliler "Taksirle Ölüme Sebep Olmak"tan Adliyede

Kaza sonrası başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, Gazi Polis Merkezi ekipleri ihmali olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon başlattı. Çatı katında izolasyon çalışması yaptıkları belirlenen S.Y. (46), S.Y. (25) ve R.Y. (37) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, bugün "taksirle ölüme sebep olmak" suçundan hakim karşısına çıkarılmak üzere Samsun Adliyesine sevk edildi.