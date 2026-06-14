Beyaz Saray'dan yeşil neon ışıklı UFO videoları: Aramızda dolaşıyorlar!
Mayıs 2026'da Pentagon'un gizli UFO (UAP) dosyalarını deşifre edeceğini açıklayarak küresel çapta devasa bir merak uyandırdı. Bu merakın hemen ardından Beyaz Saray, bilimkurgu filmlerini aratmayan, karanlık bir gökyüzü arka planında yeşil neon ışıkların parladığı ve "THEY WALK AMONG US" (Aramızda Dolaşıyorlar), "The Cover-up is Over" (Örtbas Sona Erdi) yazılı gizemli videolar ve görseller paylaşmaya başladı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel